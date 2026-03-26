26 марта 2026 в 13:51

Пострадавшему при взрыве в Красногорске ребенку сделали уникальный протез

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Компания-производитель функциональных протезов верхних и нижних конечностей изготовила и установила индивидуальный тяговый протез пальцев ребенку, пострадавшему при взрыве купюры в подмосковном Красногорске в ноябре прошлого года, сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru. Протез позволяет частично восстановить функцию захвата, удержания предметов и выполнения базовых бытовых действий. Конструкция разработана с учетом возраста ребенка и будет обновляться по мере его роста.

Протез изготовлен с использованием технологии цифрового протезирования — современного метода, который объединяет 3D-сканирование, компьютерное моделирование и 3D-печать. Специалисты создают точную 3D-модель руки, учитывая ее форму и особенности движения, а затем проектируют цифровую модель элементов протеза и проверяют прочность конструкции протеза с помощью симуляции нагрузок. Далее ребенку предстоит адаптация и реабилитация под наблюдением специалистов.

Сегодня для нас очень волнительный день — мы получаем свой первый протез. Это про возможность вернуться к обычным вещам, о которых раньше даже не задумывались, — заявила мать ребенка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске на детской площадке произошел взрыв, в результате которого ребенок получил травмы кисти. Мальчик пытался поднять с земли купюру, но внезапно раздался громкий хлопок.

дети
протезы
реабилитация
Красногорск
