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13 июля 2026 в 11:39

Глава Балашихи поддержал проект помощи приграничным городам

Глава Балашихи Юров отправил гумпомощь жителям приграничных городов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Глава Балашихи Сергей Юров принял участие в благотворительной акции «Почты России» и Российского Красного Креста, отправив посылку с гуманитарной помощью в Курскую и Белгородскую области, сообщает 360.ru. Во время посещения почты он также поздравил сотрудников с профессиональным праздником.

Любой житель может принести в почтовое отделение благотворительную посылку, и ее бесплатно отправят тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке. К сожалению, жители приграничных регионов продолжают сталкиваться с последствиями обстрелов и разрушением гражданской инфраструктуры. Государство оказывает им всю необходимую помощь, но человеческое участие и внимание не менее важны. Сегодня я тоже отправил такую посылку, — поделился Юров.

За первый месяц россияне отправили свыше 500 благотворительных посылок — активнее всего помогали жители Москвы и Московской области. В январе 2026 года «Почта России» продлила проект — он действует во всех отделениях страны. 7

Ранее сообщалось, что Сеченовский университет провел масштабный сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Дагестане. Участникам акции удалось подготовить около одной тонны груза.

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