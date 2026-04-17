ФНС опровергла слухи, что под контроль переводов попадут 10 млн граждан

Под налоговый контроль банковских переводов между физлицами не попадут 10 млн граждан, сообщила ТАСС пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) России. В ведомстве отметили, что делать оценки о количестве лиц, попадающих в рисковую зону, преждевременно.

Форма и периодичность информационного обмена об операциях с признаками предпринимательской деятельности будут определены соглашением между ЦБ РФ и ФНС России, которое на настоящий момент не подписано, а критерии находятся в стадии проработки, — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что неподтвержденные переводы на банковские карты в сумме более 2,4 миллион рублей в год с 2027 года могут автоматически попасть под контроль налоговой службы.