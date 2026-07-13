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13 июля 2026 в 11:43

Военно-аналитический центр «Рыбарь» попал под британские санкции

Великобритания расширила санкционные списки против России на 10 позиций

Лондон, Великобритания Лондон, Великобритания Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Великобритания ввела санкции против сотрудников военно-аналитического центра «Рыбарь». Согласно документу, опубликованному на сайте британского правительства, страна в целом расширила антироссийский санкционный список на 10 позиций.

В том числе Лондон внес 14 новых имен в перечень ограничений, связанный с вопросами кибербезопасности. Санкции также ввели против сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, якобы причастных к кибероперациям против британцев.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует расширить санкционный черный список на 250 человек из различных сфер деятельности. Однако, по ее словам, 21-й пакет ограничений пока не согласован, работа над ним продолжается.

До этого стало известно, что новые ограничения против Москвы могут так и не согласовать. По данным источников, представители стран — членов ЕС пытаются достичь соглашения, чтобы в понедельник, 13 июля представить пакет министрам иностранных дел.

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