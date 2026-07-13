Жители Омска сняли на видео атаку дронов на НПЗ и поплатились

Жители Омска сняли на видео атаку дронов на НПЗ и поплатились Жителей Омска наказали за видеоролики с атакой дронов на НПЗ

Нескольких жителей Омска оштрафовали за публикацию в Сети видеозаписей атаки украинских дронов на местный нефтеперерабатывающий завод, сообщила представитель регионального управления ФСБ России Ирина Руснак в МАКСе. По словам представителя ведомства, нарушители привлечены к административной ответственности за несоблюдение решения антитеррористической комиссии.

За нарушение решения антитеррористической комиссии Омской области установленные лица привлечены к административной ответственности, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что несколько украинских беспилотников атаковали Омский НПЗ. Предварительно, жертв и раненых нет.

Кроме того, региональный оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе на территории Ильского НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении обломков беспилотника в Славянске-на-Кубани. Это привело к пожару на территории НПЗ. Пострадавших нет.