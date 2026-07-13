Ураганный ветер сорвал крыши с 14 домов в Оренбургской области Мощный ветер повредил 14 строений в Новоорске

Ураганный ветер повредил не менее 14 строений в поселке Новоорск Оренбургской области, сообщила пресс-служба правительства региона в МАКСе. Глава муниципалитета Александр Ващенко лично выехал на пострадавшие объекты. Для жителей организовали работу горячих линий, где принимают обращения по вопросам оказания помощи.

В поселке Новоорск Оренбургской области специалисты проводят оценку ущерба, причиненного инфраструктуре после неблагоприятных погодных условий. По предварительным данным, в результате стихии пострадало не менее 14 строений: сорвана кровля и повреждены фасады жилых домов и коммерческих зданий, нарушена целостность оконных конструкций (из за падения шифера). Также установлены факты повреждения автомобилей, — отмечается в сообщении.

Власти рекомендуют перед обращением зафиксировать повреждения. Например, сделать фотографии или обратиться в управляющую компанию для составления соответствующего акта.

Ранее часть населенных пунктов Тверской области осталась без электроснабжения после мощного урагана. Циклон обрушился на регион днем 11 июля. Сильный порывистый ветер повалил многолетние деревья и опоры линий электропередачи, что привело к локальным нарушениям в работе электросетей.