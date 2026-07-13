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13 июля 2026 в 13:39

Психолог ответила, насколько мармеладные червячки опасны для детей

Психолог Дугенцова: мармелад в форме червяков не опасен для детской психики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мармелад в форме червяков не опасен для детской психики, заявила «Ридусу» психолог Дарья Душенцова. Она отметила, что опасность может заключаться только для физического здоровья из-за количества сахара.

Единственный вред червячков заключается в том, что они содержат сахар. Возможно, его там столько же, сколько и в шоколадном Деде Морозе. Ни о каком вреде психике здесь конкретно не идет и речи, — заявила Душенцова.

Психолог подчеркнула, что запрещать можно сладости в виде неприличных предметов. По ее словам, «сигареты» из жвачки или шоколадки в виде бутылок действительно не принесут пользы детям.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что детям можно есть мармелад любой формы, включая лакомства в виде червяков. По словам парламентария, он и сам любит такой мармелад.

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