Психолог ответила, насколько мармеладные червячки опасны для детей Психолог Дугенцова: мармелад в форме червяков не опасен для детской психики

Мармелад в форме червяков не опасен для детской психики, заявила «Ридусу» психолог Дарья Душенцова. Она отметила, что опасность может заключаться только для физического здоровья из-за количества сахара.

Единственный вред червячков заключается в том, что они содержат сахар. Возможно, его там столько же, сколько и в шоколадном Деде Морозе. Ни о каком вреде психике здесь конкретно не идет и речи, — заявила Душенцова.

Психолог подчеркнула, что запрещать можно сладости в виде неприличных предметов. По ее словам, «сигареты» из жвачки или шоколадки в виде бутылок действительно не принесут пользы детям.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что детям можно есть мармелад любой формы, включая лакомства в виде червяков. По словам парламентария, он и сам любит такой мармелад.