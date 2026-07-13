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13 июля 2026 в 14:20

Больная раком Лерчек пришла в суд: как выглядят блогер и ее возлюбленный

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Борющаяся с раком желудка блогер Лерчек (Валерия Чекалина) пришла на судебное заседание в Гагаринский районный суд Москвы по вопросу о возобновлении процесса по ее делу. Ее сопровождал возлюбленный Луис Сквиччиарини. В настоящее время Чекалина проходит очередной курс химиотерапии. Лечение включает процедуры в клинике и прием препаратов дома с использованием специального медицинского устройства.

До этого прокуратура усомнилась в тяжести состояния Лерчек и обратилась в суд для проведения повторной экспертизы после того, как в Сети появились кадры с тренировками блогера в спортзале. Ее семья опубликовала медицинские документы, заявив, что диагноз является реальным.

Гагаринский районный суд Москвы рассматривал вопрос о смене места жительства Лерчек и возобновлении процесса по ее уголовному делу в закрытом режиме. Блогера обвиняют в незаконных валютных операциях. В настоящее время она находится под запретом определенных действий. По итогам заседания суд разрешил Лерчек сменить адрес подмосковного дома.

«Суд удовлетворил просьбу защиты об изменении места проживания Чекалиной с одного загородного дома на другой», — отметил один из участников процесса.

Ранее СМИ писали о смене собственника загородного дома семьи Чекалиных. По информации журналистов, особняк приобрел адвокат Владимир Х. по цене ниже рыночной. Это позволило блогеру погасить налоговую задолженность и избежать процедуры банкротства

Кадры с Лерчек и ее возлюбленным у здания суда — в фотогалерее NEWS.ru.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Валерия Чекалина (Лерчек)
Валерия Чекалина (Лерчек)
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Москва
Лерчек
фотографии
суды
Максим Ширяев
М. Ширяев
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