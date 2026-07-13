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13 июля 2026 в 11:23

Суд закрыл заседание, на котором будет решаться судьба онкобольной Лерчек

Суд проведет заседание по вопросу о переезде блогера Лерчек в закрытом режиме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Гагаринский районный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о переезде блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), обвиняемой в незаконных валютных операциях и находящейся под запретом определенных действий, сообщает ТАСС. Заседание изначально было запланировано на 10 июля для решения вопроса об изменении места жительства.

Заседание было перенесено на 13 июля из-за неявки подсудимой. Гособвинение ходатайствовало о возобновлении уголовного процесса, который приостановил суд из-за онкологического заболевания Чекалиной.

Ранее Чекалина пришла на судебное заседание по вопросу о возможном возобновлении производства по ее делу. Она проходила очередной курс химиотерапии после диагностированного рака желудка. Лечение включало процедуры в клинике и прием препаратов дома с использованием специального медицинского устройства.

Юрист Александр Хаминский отмечал, что производство по делу блогера Валерии Чекалиной может быть возобновлено, если ее тяжелое заболевание отступит. Он отметил, что на данный момент состояние здоровья обвиняемой не препятствует ее участию в судебных заседаниях.

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