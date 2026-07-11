Юрист ответил, при каком условии возобновится суд над Лерчек Юрист Хаминский: суд над Лерчек может возобновиться после ее выздоровления

Производство дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) может возобновиться в случае, если ее тяжелое заболевание отступит, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, на данный момент здоровье обвиняемой не препятствует участию в судебных заседаниях.

Основанием для обращения с ходатайством стали медицинские документы, согласно которым состояние здоровья обвиняемой не препятствует ее участию в судебных заседаниях. Окончательное решение о возобновлении разбирательства в любом случае принимает суд. Производство по делу ранее было приостановлено в связи с тяжелым заболеванием подсудимой и прохождением ею курса химиотерапии. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления, суд вправе возобновить рассмотрение дела, — заявил Хаминский.

Ранее адвокат блогера Константин Третьяков заявил, что защита Чекалиной не уверена, что суд перейдет к рассмотрению дела о незаконных валютных операциях по существу. По его словам, на данный момент именно смена места жительства является основной причиной предстоящего заседания.