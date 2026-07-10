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10 июля 2026 в 22:46

Стало известно, чего ожидает защита Лерчек от суда

Защита Лерчек заявила, что не уверена в возвращении суда к рассмотрению дела

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) не уверена, что суд перейдет к рассмотрению дела о незаконных валютных операциях по существу, рассказал ТАСС адвокат Константин Третьяков. По его словам, на данный момент именно смена места жительства является основной причиной предстоящего заседания.

Основная причина заседания 13 июля — смена места жительства. Пока информация и позиция такая. Какие планы у суда — не могу утверждать, — заявил Третьяков.

Ранее сообщалось, что Лерчек не пришла на заседание в Гагаринском суде Москвы, где должны были решить вопрос о ее переезде. Заседание перенесли на 13 июля. На данном судебном слушании планировалось рассмотреть вопрос об изменении прежнего места жительства, указанного Чекалиной при смягчении ей меры пресечения.

До этого стало известно, что Лерчек вернулась к занятиям танго после длительного перерыва. Видео с первой совместной тренировкой показал ее жених Луис Сквиччиарини. По его словам, звезда продолжала заниматься танцами даже во время беременности, но на седьмом месяце была вынуждена прекратить тренировки из-за сильных болей.

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