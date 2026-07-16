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16 июля 2026 в 11:54

В Госдуме ответили, какие фотографии нельзя выкладывать в интернет

Депутат Чернышов: в интернет нельзя выкладывать фото чужих документов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Фото чужих документов, автомобильных номеров или снимки людей лучше не выкладывать в интернет, заявил Lenta.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он отметил, что это может привести к проблемам, даже если у пользователя не было злого умысла.

Многие без раздумий выкладывают в домовые чаты фотографии соседей, чужих автомобилей с номерами или найденных документов, чтобы предупредить других или найти владельца. Далеко не во всех случаях это допустимо. Если такая публикация нарушит право человека на изображение, приведет к распространению его персональных данных или будет сопровождаться необоснованными обвинениями, спор может закончиться судебным разбирательством, — рассказал Чернышов.

Депутат подчеркнул, что оставлять отзывы также необходимо с осторожностью. По его словам, нельзя публично обвинять человека или компанию в нарушениях без подтверждения.

Ранее доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев рассказал, что россияне могут потребовать компенсацию морального вреда за публикацию их фото без согласия. По его словам, при агрессивной съемке действия можно квалифицировать как мелкое хулиганство.

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