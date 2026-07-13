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13 июля 2026 в 11:24

Лерчек разрешили переехать в другой дом

Гагаринский суд Москвы разрешил Лерчек сменить адрес места жительства

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Гагаринский районный суд Москвы разрешил блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) сменить адрес подмосковного дома, где она находится под запретом определенных действий, передает ТАСС. Заседание проходит в закрытом режиме.

Суд удовлетворил просьбу защиты об изменении места проживания Чекалиной с одного загородного дома на другой, — отметил один из участников процесса.

Ранее сообщалось, что Лерчек прибыла в суд вместе со своим возлюбленным — аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини. На данный момент она проходит очередной курс химиотерапии после диагностированного рака желудка четвертой стадии. При этом многих возмутила насыщенная светская жизнь блогера и активные тренировки в спортзале.

В связи с этим в прокуратуру обратились с заявлением проверить диагноз. Как заявила сторона защиты Чекалиной, после повторного обследования тяжелое заболевание подтвердилось.

До этого стало известно, что Лерчек 10 июля пропустила важное судебное заседание. В этот день суд планировал рассмотреть актуальный вопрос о возобновлении уголовного процесса по делу о незаконном выводе более 250 млн рублей на счета в ОАЭ. Блогер не смогла приехать, так как находилась в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

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