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13 июля 2026 в 14:36

В Госдуме ответили, кому в августе повысят пенсии

Депутат Говырин: 1 августа пройдет перерасчет выплат работающим пенсионерам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Работающим пенсионерам пересчитают выплаты с 1 августа, рассказал RT член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что сумма будет индивидуальной — она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов.

[Перерасчет] касается тех, за кого в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы, которые еще не были учтены в размере пенсии, — рассказал Говырин.

Депутат подчеркнул, что верхний предел перерасчета для большинства получателей — три коэффициента. По его словам, поскольку в 2026 году один коэффициент равен 156,76 рубля, максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий, выплаты увеличатся на 17,3%. По словам эксперта, размер повышения более чем втрое превышает уровень инфляции по итогам прошлого года.

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