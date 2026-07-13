В Госдуме ответили, кому в августе повысят пенсии

В Госдуме ответили, кому в августе повысят пенсии Депутат Говырин: 1 августа пройдет перерасчет выплат работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам пересчитают выплаты с 1 августа, рассказал RT член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что сумма будет индивидуальной — она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов.

[Перерасчет] касается тех, за кого в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы, которые еще не были учтены в размере пенсии, — рассказал Говырин.

Депутат подчеркнул, что верхний предел перерасчета для большинства получателей — три коэффициента. По его словам, поскольку в 2026 году один коэффициент равен 156,76 рубля, максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий, выплаты увеличатся на 17,3%. По словам эксперта, размер повышения более чем втрое превышает уровень инфляции по итогам прошлого года.