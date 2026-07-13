«Переломный проект»: в Польше анонсировали стройку космического корабля

Польша планирует построить собственный космический корабль, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, которые передает РИА Новости, это одна из целей Европейского космического агентства, которая будет реализована в том числе за счет польских взносов.

Это переломный проект первого польского космического корабля, который сможет обеспечивать намного более сильные транспортные возможности между землей и спутниками, сервис спутников, заправку и так далее, — отметил Туск.

Министр финансов и экономики Польши Анджей Доманьский, в свою очередь, подчеркнул, что Варшава решила вдвое увеличить расходы на космическую отрасль. По его мнению, космический сектор будет очередным мотором польской экономики в следующих десятилетиях.

Ранее сообщалось, что Германия рассчитывает в ближайшие годы вывести на орбиту до 1,2 тыс. спутников разведки и связи. Точное количество зависит от архитектуры будущих космических систем. Сейчас бундесвер совместно с потенциальными участниками проекта прорабатывает технические параметры системы.