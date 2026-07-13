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13 июля 2026 в 14:46

«Переломный проект»: в Польше анонсировали стройку космического корабля

Туск заявил о планах Польши построить свой космический корабль

Дональд Туск Дональд Туск Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
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Польша планирует построить собственный космический корабль, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, которые передает РИА Новости, это одна из целей Европейского космического агентства, которая будет реализована в том числе за счет польских взносов.

Это переломный проект первого польского космического корабля, который сможет обеспечивать намного более сильные транспортные возможности между землей и спутниками, сервис спутников, заправку и так далее, — отметил Туск.

Министр финансов и экономики Польши Анджей Доманьский, в свою очередь, подчеркнул, что Варшава решила вдвое увеличить расходы на космическую отрасль. По его мнению, космический сектор будет очередным мотором польской экономики в следующих десятилетиях.

Ранее сообщалось, что Германия рассчитывает в ближайшие годы вывести на орбиту до 1,2 тыс. спутников разведки и связи. Точное количество зависит от архитектуры будущих космических систем. Сейчас бундесвер совместно с потенциальными участниками проекта прорабатывает технические параметры системы.

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