Раскрыты планы бундесвера на космос

Бундесвер рассчитывает в ближайшие годы вывести на орбиту до 1,2 тыс. спутников разведки и связи, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники. Точное количество зависит от архитектуры будущих космических систем.

Источник в бундесвере заявил, что спутниковая группировка будет насчитывать не менее тысячи аппаратов. По данным газеты, если бы Германия уже располагала таким количеством спутников, бундесвер занял бы второе место в мире по размеру орбитальной группировки, уступая лишь американской компании Starlink. Однако активное наращивание присутствия в космосе ведут и другие игроки — в первую очередь Китай, а также американские конкуренты Starlink. Поэтому, по прогнозам, к моменту развертывания группировка бундесвера окажется лишь в пятерке крупнейших в мире.

Сейчас бундесвер совместно с потенциальными участниками проекта прорабатывает технические параметры системы. Как отмечают представители аэрокосмической отрасли, ориентировочно через два года могут быть заключены первые контракты, а запуск спутников начнется не раньше чем через три года после подписания соглашений.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что разведывательные возможности США и других стран, которые помогают Украине с целеуказанием, должны быть сведены к минимуму. В частности, он призвал уничтожать спутники Starlink.