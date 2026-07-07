Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 10:30

Раскрыты планы бундесвера на космос

Handelsblatt: бундесвер хочет вывести на орбиту до 1,2 тыс. спутников разведки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бундесвер рассчитывает в ближайшие годы вывести на орбиту до 1,2 тыс. спутников разведки и связи, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники. Точное количество зависит от архитектуры будущих космических систем.

Источник в бундесвере заявил, что спутниковая группировка будет насчитывать не менее тысячи аппаратов. По данным газеты, если бы Германия уже располагала таким количеством спутников, бундесвер занял бы второе место в мире по размеру орбитальной группировки, уступая лишь американской компании Starlink. Однако активное наращивание присутствия в космосе ведут и другие игроки — в первую очередь Китай, а также американские конкуренты Starlink. Поэтому, по прогнозам, к моменту развертывания группировка бундесвера окажется лишь в пятерке крупнейших в мире.

Сейчас бундесвер совместно с потенциальными участниками проекта прорабатывает технические параметры системы. Как отмечают представители аэрокосмической отрасли, ориентировочно через два года могут быть заключены первые контракты, а запуск спутников начнется не раньше чем через три года после подписания соглашений.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что разведывательные возможности США и других стран, которые помогают Украине с целеуказанием, должны быть сведены к минимуму. В частности, он призвал уничтожать спутники Starlink.

Европа
Германия
бундесвер
Космос
Starlink
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской так ни разу и не увидел дочери после посадки
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Самолет TezJet аварийно сел в аэропорту Манас
СБУ нашла убийцу подозреваемой в покушении на Ермолаева
Военэксперт раскрыл значение освобождения Петро-Ивановки под Харьковом
Знакомый Усольцева рассказал о странных деталях после его исчезновения
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки
Токаев решил подражать своему иностранному коллеге
Юрист ответила, можно ли купить машину без водительского удостоверения
Лавров усомнился, что Рютте взяли бы в украинский «Квартал-95»
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.