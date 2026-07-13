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13 июля 2026 в 14:32

КСИР пополнил список запрещенных организаций одной европейской страны

Власти Британии признали КСИР запрещенной организацией

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Иранский Корпус стражей Исламской революции попал в перечень запрещенных организаций Великобритании, сообщает телеканал Sky News. Министр безопасности Анджела Игл в письменном обращении к парламенту заявила, что Великобритания зафиксировала активность КСИР, связанную с «угрозами жизни и запугиванием граждан» на британской территории.

Министр безопасности Анджела Игл написала в письменном заявлении парламенту, что Великобритания «выявила деятельность, связанную с КСИР, связанную с угрозами жизни и запугиванием на территории Великобритании», — говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что произвел предупредительные выстрелы по судну, пытавшемуся пересечь Ормузский пролив по несогласованному маршруту. Инцидент произошел после того, как судно проигнорировало требования и попыталось пройти несанкционированным курсом.

Кроме того, КСИР нанес удары по американским объектам в Кувейте с применением беспилотников. В результате атак уничтожены пусковые установки HIMARS и находившиеся рядом боекомплекты.

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