Раскрыто, сможет ли Киев увеличить армию за счет выдворения украинцев из ЕС Полковник Матвийчук: после выдворения из ЕС украинцы хлынут в Азию и Африку

После выдворения из стран Евросоюза украинцы массово устремятся в Азию и Африку, поэтому серьезного пополнения в рядах ВСУ ожидать не стоит, заявил NEWS.ru полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, это событие негативно скажется на репутации президента Украины Владимира Зеленского.

Я уверен, украинцы [после выдворения из стран ЕС] начнут разбегаться по миру, как тараканы. Как в свое время они приехали в Европу, так сейчас поедут в страны Азии, Африки, Ближнего Востока. Уверен, что значительная часть приедет и в Россию и Белоруссию. Да, какой-то процент беженцев определенно вернут на Украину, чтобы отправить людей на фронт. Но это совершенно точно не то количество, которое изменило бы ситуацию на поле боя и предоставило бы Киеву какие-то преимущества. А вот репутация Зеленского среди населения из-за этого решения еще сильнее пострадает, — высказался Матвийчук.

Ранее замминистра внутренних дел Польши Мацей Душчик заявил, что запрет на въезд в Евросоюз для военнообязанных граждан Украины может вступить в силу уже в июле. По его словам, ограничения затронут украинцев, планирующих просить временную защиту в странах ЕС.