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13 июля 2026 в 13:41

В Госдуме ответили, почему на самом деле Евросоюз ввел санкции против VK

Депутат Ющенко: ЕС ввел санкции против VK из-за его конкурентоспособности

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru
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Евросоюз ввел санкции против компании VK из-за ее высокой конкурентоспособности, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. По его словам, в условиях ограничений необходимо поддерживать отечественных IT-специалистов.

Евросоюз и страны Запада давно ведут агрессивную политику в отношении российских граждан, разработок и технологий. Не случайно ограничения вводятся именно против VK — это достаточно крупная IT-компания, которая, в принципе, имеет потенциал конкуренции с лучшими западными корпорациями, — высказался Ющенко.

По его словам, уже сотни россиян и ведущих компаний попали под санкции Евросоюза, США и других государств. На этом фоне, добавил депутат, многие корпорации, работающие в сфере высоких технологий, осознают, что против них ведется противодействие.

Тут не может быть никаких иллюзий. Не остается ничего другого, как развивать свои компании, технологии, поддерживать наших специалистов и создавать все условия, чтобы они во многом возвращались и созидали в России. [Санкции ЕС] — это очередное подтверждение того, в каких условиях необходимо работать и реализовывать проекты. Тут, в общем-то, ничего нового нет. Поэтому только вперед, — заключил Ющенко.

Ранее Евросоюз ввел санкции против российской компании VK. В ее собственности находятся популярные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также другие отечественные цифровые сервисы.

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