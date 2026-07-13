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13 июля 2026 в 16:34

В Роскачестве объяснили, когда сотрудники могут забирать вещи домой

Роскачество: забирать оборудование домой можно при удаленной работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Забирать предоставленное работодателем оборудование домой можно, когда сотрудник выполняет свои обязанности удаленно, заявила директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. В разговоре с RT она подчеркнула, что спорная ситуация возникает только в том случае, когда имущество уносят домой без согласования.

Если вещи выданы для выполнения рабочих задач и сотрудник использует их по назначению, например работает удаленно или выполняет задачи вне офиса, нарушения, как правило, не возникают. Спорная ситуация может возникнуть в тот момент, если имущество намеренно забирают для личного пользования без согласия работодателя, — пояснила Шульженко.

По ее словам, в таком случае необходимо установить обстоятельства произошедшего. Так, в некоторых ситуациях подобное поведение влечет правовую ответственность.

Ранее юрист Елена Рудакова рассказала, что одно лишь использование неформальных слов в рабочих чатах, по типу «спс» вместо «спасибо», не может стать основанием для увольнения. По ее словам, такую меру могут принять в ряде случаев, четко прописанных в статье 77 ТК РФ.

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