В больницы Подмосковья поступило новое эндоскопическое оборудование

В больницы Московской области поступила техника для проведения малоинвазивных операций, сообщают «Вести Подмосковья». Всего с начала года медучреждения получили 191 единицу эндоскопического и видеоэндоскопического оборудования на сумму более 1,4 млрд рублей.

Новая эндоскопическая техника позволяет повысить качество диагностики, что важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, и выполнять современные малоинвазивные операции, благодаря которым пациенты быстрее восстанавливаются после лечения, — рассказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сообщается, что больницы получили видеогастроскопы, видеоколоноскопы, лапароскопические стойки и эндовидеохирургические комплексы. Оборудование направили в больницы Солнечногорска, Королева, Шатуры, Каширы, Серпухова, Щелково и других муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области каждый год из аварийных домов переселяют по 10 тыс. человек. Он поздравил почти 400 человек, которые переедут в новый двухсекционный дом на проспекте 50 лет Октября в поселке Южный в Подольске.