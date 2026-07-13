Двое детей пострадали при атаке БПЛА в подмосковном Солнечногорске

Двое детей пострадали в результате ночной атаки беспилотников в Солнечногорске, сообщил глава городского округа Константин Михальков в Telegram-канале. По его словам, им была оперативно оказана медицинская помощь.

Пострадали двое детей. Им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю ребятам скорейшего восстановления, — написал Михальков.

Ранее сообщалось, что ПВО и средства РЭБ отразили атаку 81 БПЛА на Московскую область. Дроны были сбиты и подавлены над несколькими муниципалитетами региона, в том числе над Одинцовским, Наро-Фоминским, Истринским, Раменским, Солнечногорским округами и Коломной.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье при атаке БПЛА погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Инцидент произошел в поселке Пионерский в Истринском районе. В пяти частных домах вспыхнул пожар.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны РФ с начала 13 июля отразили попытку атаки 24 вражеских беспилотников. Он также отметил, что на местах падения обломков работают все необходимые специалисты экстренных служб.