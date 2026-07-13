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13 июля 2026 в 15:30

Посла России взывали в МИД Финляндии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова, сообщила глава ведомства Элина Валтонен в Х. По ее словам, это связано с обвинениями в кибератаках, хотя причастность России к ним не подтверждена. В Москве такие обвинения неоднократно отвергали.

Сегодня я вызвала посла Российской Федерации для беседы, — написала Валтонен.

Ранее МИД Германии сообщил, что в ведомство был вызван посол России. Кроме того, в министерстве заявили, что причиной послужили обвинения в якобы причастности РФ к кибератакам. При этом Москва до этого неоднократно отвергала подобные заявления и заявляла об отсутствии доказательств своей причастности.

До этого сообщалось, что российские хакеры взломали 50 тыс. камер видеонаблюдения в странах Европы и на Украине для внедрения системы ИИ-шпионажа. Операция под названием «Разбитый байт» стартовала 15 июня параллельно с саммитом G7, и она позволяла фиксировать передвижения объектов в ЕС и Восточной Европе.

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