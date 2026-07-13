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13 июля 2026 в 15:46

Польша готовится закрыть двери для украинских граждан

В Польше подготовили законопроект об ужесточении правил получения гражданства

Гданьск, Польша Гданьск, Польша Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
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Власти Польши завершают работу над законопроектом об ужесточении правил получения гражданства, сообщает Rzeczpospolita. Минимальный необходимый срок проживания в стране увеличат до восьми лет.

Отмечается, что для получения паспорта Польши также будет введен тест на натурализацию, который будет проводиться на государственном языке уровня B2. Такой уровень владения подразумевает свободное общение на польском. Кроме того, человек должен понимать тексты повышенной сложности и быть осведомленным в истории этого государства. Будущее изменение в законодательстве сильнее всего затронет украинских жителей, которые часто эмигрируют в эту страну.

По окончании процедуры иностранец будет подписывать заявление о лояльности, подразумевающее лишение гражданства в случае, если тот выступит против интересов или безопасности Польши. В то же время власти не станут требовать отказ от первого гражданства.

В январе этого года министр социальной политики Украины Денис Улютин заявил в интервью «РБК-Украина», что с начала военного конфликта страну покинуло более 5,8 млн человек. В качестве нового места жительства значительная часть выбрала Польшу, Германию и Чехию.

Ранее стало известно, что запрет на въезд в Евросоюз для военнообязанных граждан Украины может начать действовать уже в июле. По словам замминистра внутренних дел Польши Мацея Душчика, ограничения могут коснуться украинцев, которые только планируют обращаться за временной защитой.

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Украина
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