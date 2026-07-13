Европейская страна внесла КСИР Ирана в список запрещенных организаций

Великобритания признала Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) запрещенной организацией, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на письменное заявление замглавы МВД страны Анджелы Игл, направленное в британский парламент. В качестве причины такого решения британское правительство указало, что КСИР якобы занимается деятельностью, направленной на запугивание критиков иранских властей, проживающих в Соединенном Королевстве.

Кроме того, британские власти внесли в список запрещенных организаций Ashab al-Yamin, также известную как Islamic Movement of the People of the Right Hand. Отмечается, что эта организация взяла на себя ответственность за серию нападений на синагоги и еврейские культурные центры в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Израиль передал США разведданные о том, что Тегеран якобы разрабатывает план покушения на президента Дональда Трампа. После получения этой информации, как уточняется, американский лидер решил сменить самолет перед вылетом из Турции.