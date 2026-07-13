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13 июля 2026 в 15:44

Европейская страна внесла КСИР Ирана в список запрещенных организаций

Правительство Британии внесло КСИР Ирана в список запрещенных организаций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Великобритания признала Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) запрещенной организацией, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на письменное заявление замглавы МВД страны Анджелы Игл, направленное в британский парламент. В качестве причины такого решения британское правительство указало, что КСИР якобы занимается деятельностью, направленной на запугивание критиков иранских властей, проживающих в Соединенном Королевстве.

Кроме того, британские власти внесли в список запрещенных организаций Ashab al-Yamin, также известную как Islamic Movement of the People of the Right Hand. Отмечается, что эта организация взяла на себя ответственность за серию нападений на синагоги и еврейские культурные центры в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Израиль передал США разведданные о том, что Тегеран якобы разрабатывает план покушения на президента Дональда Трампа. После получения этой информации, как уточняется, американский лидер решил сменить самолет перед вылетом из Турции.

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