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13 июля 2026 в 14:23

Зеленский раскрыл новые детали дела об убийстве двух жителей Калиновки

Зеленский сообщил о задержании 10 военных по делу об убийстве под Киевом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил задержание бывшего командира 155-й бригады и еще девяти военнослужащих по делу об убийстве двух жителей села Калиновка Киевской области. По словам Зеленского, это дело касается не только одной общины или Киевской области, а всей страны. Он подчеркнул, что необходимо установить полную картину произошедшего и привлечь к ответственности всех виновных.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о задержании еще одного лица из группы, которая жестоко убила двух жителей села Калиновка на Киевщине. Ужасная трагедия, и все виновные в ней будут привлечены к справедливой ответственности. Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Все, что ими делалось, будет детально проверено, — написал украинский лидер в социальных сетях.

Президент также сообщил, что руководство Киевской области и начальник региональной полиции встретились с жителями Калиновки. Зеленский отметил важность поддержки семьи погибших Мосейчуков и заявил, что все данные людям обещания должны быть выполнены. Кроме того, он поблагодарил всех, кто помогает расследованию, а также представителей СМИ «за неравнодушие».

Ранее стало известно, что командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Станислав Лучанов объявили в розыск. Он самовольно оставил часть после скандала, связанного с пытками военнослужащих и похищением мирных жителей.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
убийства
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