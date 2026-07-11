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11 июля 2026 в 19:49

Комбрига ВСУ объявили в розыск после скандала с пытками и похищением

Командира бригады ВСУ Лучанова объявили в розыск за самовольное оставление части

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Станислав Лучанов объявлен в розыск за самовольное оставление части после скандала с пытками военнослужащих и похищением гражданских, сообщили в оперативном командовании «Север». По данным следствия, девять военнослужащих бригады задержаны по делу о похищении двух братьев в Киевской области.

Ведомство подтвердило начало расследования событий с участием военнослужащих бригады. По данным издания «Страна.ua», в ночь на 28 июня с территории частного дома в селе Калиновка Белоцерковского района были похищены двое родных братьев, местонахождение которых до сих пор неизвестно. Уточнялось, что мужчин вывезли в Днепропетровскую область, где с ними расправились.

По этому делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, включая командира батальона. Все фигуранты отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Также в бригаде произошел инцидент с пытками личного состава. В мае этого года военнослужащие жестоко избили и унизили мобилизованного чемпиона Украины по карате Сергея Маленко. В этом эпизоде активно участвовал комбат Константин Русанов с позывным Немо. Командир бригады Лучанов перешел в 155-ю бригаду в феврале этого года с должности начальника штаба 425-й отдельной штурмовой бригады «Скала».

Ранее сообщалось о насильственной мобилизации мужчины и женщины в Днепропетровске, которых сотрудники ТЦК принудительно извлекли из автомобиля. По словам очевидцев, военкомы применили слезоточивый газ против пары, не обратив внимания на травму ноги у женщины.

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