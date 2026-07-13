«Семерка» ОПЕК+ отстала от плана по добыче нефти Страны ОПЕК+ в июне добывали нефти на 6,56 млн баррелей в сутки меньше плана

Добыча нефти в семи странах ОПЕК+ в июне 2026 года составила 22,988 млн баррелей в сутки, что оказалось значительно ниже согласованного плана, говорится в отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Фактически, совокупное производство у «семерки» отстало от установленного уровня на 6,56 млн б/с.

Планируемый уровень производства для группы составлял 29,548 млн б/с, в то время как в июне фактический показатель достиг 22,988 млн б/с. При этом, учитывая выход ОАЭ из альянса с 1 мая, «семерка» должна была увеличить добычу на 185 тыс. б/с по сравнению с маем за счет увеличения квот.

В июне некоторые страны группы увеличили добычу: Оман нарастил ее на тысячу б/с, Алжир — на пять тысяч б/с, Ирак — на 446 тыс. б/с, а Кувейт — на 880 тыс. б/с. В то же время Саудовская Аравия сократила добычу на 99 тыс. б/с, Казахстан — на четыре тысячи б/с, а Россия — на 61 тыс. б/с.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent выросла до $78 (5987 рублей) за баррель на фоне сообщений о новых ударах США по Ирану. Рост был зафиксирован 13 июля в 1:21 мск. Одновременно выросла стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI.