Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 15:46

«Семерка» ОПЕК+ отстала от плана по добыче нефти

Страны ОПЕК+ в июне добывали нефти на 6,56 млн баррелей в сутки меньше плана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Добыча нефти в семи странах ОПЕК+ в июне 2026 года составила 22,988 млн баррелей в сутки, что оказалось значительно ниже согласованного плана, говорится в отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Фактически, совокупное производство у «семерки» отстало от установленного уровня на 6,56 млн б/с.

Планируемый уровень производства для группы составлял 29,548 млн б/с, в то время как в июне фактический показатель достиг 22,988 млн б/с. При этом, учитывая выход ОАЭ из альянса с 1 мая, «семерка» должна была увеличить добычу на 185 тыс. б/с по сравнению с маем за счет увеличения квот.

В июне некоторые страны группы увеличили добычу: Оман нарастил ее на тысячу б/с, Алжир — на пять тысяч б/с, Ирак — на 446 тыс. б/с, а Кувейт — на 880 тыс. б/с. В то же время Саудовская Аравия сократила добычу на 99 тыс. б/с, Казахстан — на четыре тысячи б/с, а Россия — на 61 тыс. б/с.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent выросла до $78 (5987 рублей) за баррель на фоне сообщений о новых ударах США по Ирану. Рост был зафиксирован 13 июля в 1:21 мск. Одновременно выросла стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI.

Экономика
Россия
ОПЕК+
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог оценил положение Вэнса после провала переговоров США и Ирана
Росгвардейцы задержали грабителей в строительном магазине Подмосковья
В Роскачестве объяснили, когда сотрудники могут забирать вещи домой
Двое детей пострадали при атаке БПЛА в подмосковном Солнечногорске
Путин вручил премию спасшему 23 человека в Дагестане юноше
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя пить из нагретой в машине бутылки
В больницы Подмосковья поступило новое эндоскопическое оборудование
«Потенциально самоубийственна»: Европе предрекли крах без дружбы с Россией
Аналитик объяснил, как США надеются контролировать Ормузский пролив
Путин назвал самую важную вещь, над которой нужно работать
В Подмосковье врачи удалили подростку опухоль мозга размером с ладонь
Россиянам дали советы, как сохранить силы на весь рабочий день
Путин раскрыл, в чем сила россиян
Путин заявил, что Россию ждет победа
«Добровольно»: Путин раскрыл, сколько денег россияне собрали для СВО
Путин заявил о постоянной модернизации российской армии
«Россия победит»: в Европе предсказали исход войны с НАТО
ВСУ атаковали запорожских спасателей
Эндокринолог предостерег от чрезмерного приема витамина D
Главы таможен РФ и Белоруссии ознакомились с СКП в Смоленской области
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.