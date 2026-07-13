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13 июля 2026 в 16:34

Политолог оценил положение Вэнса после провала переговоров США и Ирана

Аналитик Межуев: республиканцы могут обвинить Вэнса в провале сделки США и Ирана

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Республиканцы вполне могут обвинить вице-президента США Джей Ди Вэнса в провале мирных переговоров между Штатами и Ираном, однако гораздо хуже положение у спецпосланников Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, заявил в беседе с «ФедералПресс» политолог и аналитик Борис Межуев. Он назвал Уиткоффа «предельно неудачным персонажем» в геополитике.

«Хоронить» [Вэнса] рано — главный провал лежит на [президенте США Дональде] Трампе, на [министре войны США Пите] Хегсете, на всех тех, кто толкал Трампа к началу военных действий и выходу из ядерной сделки с Ираном. У Вэнса есть моральные основания говорить, что он не главная виноватая фигура, хотя республиканские правые будут его в этом обвинять. Ситуация не очень хорошая, но не катастрофическая. Гораздо хуже положение у переговорщиков — Уиткоффа и Кушнера, — высказался Межуев.

Он добавил, что Уиткофф причастен к провалу мирных переговоров не только с Ираном. Помимо этого, дипломату не удалось договориться с российскими властями касаемо урегулирования конфликта на Украине — неудачи прослеживаются за ним на всех направлениях и именно к нему будет больше всего вопросов, заключил эксперт.

Ранее в США сообщали, что Вэнс может понести наибольшие политические потери в случае провала мирного урегулирования между Вашингтоном и Тегераном. Отмечается, что Вэнс был одной из ключевых фигур переговорного процесса и возглавлял американскую делегацию на переговорах в Швейцарии.

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Дональд Трамп
Политика
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