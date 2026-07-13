Тегеран ответил на планы США по вмешательству в дела Ормузского пролива Иран исключил участие США в управлении Ормузским проливом

Иран не позволит Соединенным Штатам вмешиваться в вопросы управления Ормузским проливом, говорится в заявлении центрального штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия», опубликованном государственным телевидением Ирана. В штабе подчеркнули, что это правило действует при любых обстоятельствах.

Мы ни при каких обстоятельствах не позволим США вмешиваться в вопросы управления Ормузским проливом, — говорится в заявлении.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru заявил, что Соединенные Штаты намерены использовать берега Омана для контроля над Ормузским проливом. По его словам, ранее Вашингтон был готов решить конфликт с Тегераном дипломатическим путем. Он подчеркнул, что для того, чтобы судовладельцы и страховые компании поверили в безопасность маршрута, США наносят удары по военной инфраструктуре Ирана, которая позволяет отслеживать движение в Ормузском проливе.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона гарантировать безопасность Ормузского пролива, взимая за это плату. Также он подчеркнул, что Штаты намерены взять под свой контроль этот стратегически важный водный путь.