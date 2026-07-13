Туманы, ясное небо и жара до +30 градусов: погода в Москве в конце недели

Туманы, ясное небо и жара до +30 градусов: погода в Москве в конце недели

В конце недели в Москве воздух будет прогреваться до +30 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода ожидается в российской столице с 17 по 19 июля?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в Москву в конце недели придет солнечная и жаркая погода.

«В последние три дня недели природа подарит нам „миллион на миллион“ — когда облака отсутствуют, небо становится бездонно голубым, воздух становится чистым, а видимость стремится к бесконечности. В ясную ночь на пятницу будет свежо, возможны очаги туманов, на минимальных термометрах не выше +7–12 градусов, после полудня — от +19 до +24 градусов. В выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета! В субботу ночью +9–14 градусов, днем потеплеет до +22–27 градусов. В воскресенье под утро — от +10 до +15 градусов, а в середине дня, когда солнце будет находиться в зените, воздух прогреется до +25–30 градусов. Ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. Небо переключится с „дождливого режима“ на „режим абсолютного комфорта“», — отметил он.

По данным метеоцентров, в пятницу, 17 июля, ночью столбики термометров покажут около +15 градусов. Днем воздух прогреется до +20–22 градусов. Небо будет ясным. Ветер будет западный слабый, 4 м/с. Атмосферное давление начнет расти, достигнув 742–750 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 18 июля, ночью температура в российской столице будет колебаться от +12 до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +22–25 градусов. Небо ожидается преимущественно ясным. Ветер сменится на юго-западный, оставаясь слабым — 3–7 м/с.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В воскресенье, 19 июля, ночью столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +26 градусов. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 745–747 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

По информации метеорологических сервисов, в пятницу, 17 июля, ночью столбики термометров в Санкт-Петербурге покажут от +13 до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов. Небо будет облачным, осадки маловероятны. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление понизится до 755 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 18 июля, ночью воздух в Северной столице остынет только до +20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Ожидаются ливни и грозы.

В воскресенье, 19 июля, ночью температура опустится до +17 градусов. Днем ожидается около +22 градусов. Прогнозируются кратковременные, но интенсивные дожди, местами с грозами. Атмосферное давление начнет расти, стабилизируясь в районе 759 миллиметров ртутного столба.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 13 июля: замедление, заблокируют ли

Магнитные бури сегодня, 13 июля: что завтра, апатия, головные боли, стресс

Ситуация в аэропортах России сегодня, 13 июля: отмены, задержки на вылет