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13 июля 2026 в 17:23

В МИД РФ рассказали Германии о недопустимости поддержки Киева

Послу ФРГ в РФ Александру Ламбсдорфу указали на недопустимость поддержки Киева

Александр Ламбсдорф Александр Ламбсдорф Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Сотрудники МИД РФ указали послу ФРГ в России Александру Ламбсдорфу на недопустимость поддержки Украина со стороны европейского государства, сообщили на сайте ведомства. Специалисты обратили внимание представителя Германии на заключение соглашений военного и военно-технического характера, поставки вооружения и организацию совместных предприятий.

До сведения Ламбсдорфа также довели негативное отношение России к производству БПЛА, зенитных ракет и реактивных боеприпасов. Противник, как отмечается, с их помощью атакует мирных граждан РФ.

Сотрудники российского МИД также дали понять послу ФРГ, насколько Россию смущает немецкий агитпроп. По их мнению, он все больше похож на худших представителей немецкой пропаганды.

Сам Ламбсдорф сообщил, что в ближайшее время покинет РФ. Представители ведомства встретили эту новость с удовлетворением в связи с хамским поведением посольства в отношении ситуации с топливом в Москве.

Ранее отечественный МИД заявил послу о причастности Берлина к террористическим атакам Киева на Россию. Дипломату указали на недопустимость таких действий.

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