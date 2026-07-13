Европейской стране грозит критический дефицит воды

Власти Нидерландов готовятся к переводу страны в режим фактического дефицита воды, передает телекомпания NOS слова председателя Национальной координационной комиссии по распределению водных ресурсов (LCW) Харолда ван Ваверена. Причиной тому стали продолжительная засуха, низкий уровень воды в реках и большой спрос на водные ресурсы.

Уровень воды в реках необычно низкий для этого времени года. Мы наблюдаем показатели, которые в среднем встречаются лишь раз в двадцать пять лет, — сказал председатель.

Также ван Ваверен уточнил, что нынешняя засуха напоминает экстремально засушливый 1976 год. Основная проблема заключается в большом спросе воды из-за жары, которая установилась в Европе, а в некоторых городах превышала 40 градусов.

Ранее в Мюнхене объявили режим ЧС из-за дефицита воды из-за аномальной жары и минимума осадков. Власти сократили работу декоративных фонтанов и приостановили поливы газонов.

До этого вице-премьер России Александр Новак признал дефицит топлива на российском рынке. А нефтеперерабатывающие заводы отчасти выходят из строя, из-за чего образуются очереди и нестабильность в работе заправок.