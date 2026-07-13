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13 июля 2026 в 15:37

Кинолог ответил, можно ли купаться с собакой в водоеме

Кинолог Голубев: плавать с собакой можно только в разрешенных местах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Плавать с собакой можно только в разрешенных для этого местах, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО специалист подчеркнул, что самое безопасное место при этом — надувной бассейн на загородном участке.

К сожалению, согласно существующим правилам, мест, в которые допускаются собаки и которые при этом обеспечивали бы безопасность животному, не так много. Конечно, с природным водоемом мало что сравнится, но иногда куда более надежно предложить питомцу надувной бассейн на загородном участке. Если все-таки вы собираетесь на природу, помните о возможных рисках, — пояснил Голубев.

Он отметил, что специально оборудованных пляжей для питомцев не так много. Кинолог предупредил, что любой выход собаки на воду представляет риски. Он посоветовал использовать специальные надувные жилеты и не позволять животному заплывать далеко.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что в жаркую погоду хозяевам важно отказаться от плотных и герметичных намордников для собак. В противном случае питомец рискует насмерть перегреться и задохнуться.

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