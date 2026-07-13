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13 июля 2026 в 15:29

В ВСУ приказали любой ценой записать видео «присутствия» в Константиновке

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Командиры ВСУ отдали приказ своим подчиненным снять постановочное видео присутствия в освобожденной ВС РФ Константиновке, сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-центра Южной группировки войск (ЮГВ), которая совершила радиоперехват переговоров украинского командования. Отмечается, что от солдат ВСУ потребовали записать 10 таких видеороликов.

Морза-Морза, на связь, это Январь. Берешь парней, двоих-троих. И идешь на какое-то приметное место снимать видео. Нужно снять, что Константиновка под нами, под полным нашим контролем, — говорится в радиоперехвате.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще четверо пострадали за минувшие сутки в результате атак украинских беспилотников в ЛНР. На трассе Красный Луч — Дебальцево дрон ВСУ атаковал легковушку с молодыми людьми, в результате 20-летний водитель скончался на месте, две девушки ранены.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион погиб один человек. Глава области принес соболезнования семье погибшего. Все раненые были доставлены в больницы, им оказали необходимую помощь.

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