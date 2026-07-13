Житель Нижнего Новгорода ударил неприятеля ножом на парковке

В Нижнем Новгороде 53-летний житель ударил ножом 29-летнего оппонента в ходе конфликта на парковке, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на МВД России. Нападение произошло у одного из алкомаркетов на улице Юлиуса Фучика в Автозаводском районе.

Конфликт случился из-за того, что пострадавший перегородил выезд автомобилю задержанного. Молодой человек получил удар в живот. Ранее несудимый мужчина признал свою вину — теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сотрудник компании «Теплоэнерго» в Сормово Нижегородской области ударил ножом своего начальника после требования написать объяснительную записку. Инцидент произошел на рабочем месте во время выяснения отношений между подчиненным и старшим мастером участка.