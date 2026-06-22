Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 12:07

Сотрудник пырнул ножом начальника за просьбу написать объяснительную

Оператор теплоузла получил семь лет колонии за нападение на мастера в Сормово

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудник компании «Теплоэнерго» в Сормово Нижегородской области ударил ножом своего начальника после требования написать объяснительную записку, сообщил Telegram-канал Ni Mash. Инцидент произошел на рабочем месте во время выяснения отношений между подчиненным и старшим мастером участка.

Оператор теплопункта отсутствовал на смене в один из дней, и мастер пришел к нему с вопросом о причинах прогула, пояснил источник. Работник в ответ возмутился из-за неудобного графика, на что руководитель попросил изложить претензии в письменном виде.

После этого мужчина начал кричать, достал нож и нанес удар коллеге в область ребер и живота, пишут авторы. Прибывшие на место слесари вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего госпитализировали. Сам нападавший в ходе разбирательства заявлял, что действовал в рамках самообороны, однако суд не принял эту версию. В итоге его признали виновным в покушении на убийство и приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии.

Ранее в подмосковной Росгвардии сообщили, что обычное замечание от начальства за пьянство на рабочем месте кончилось поножовщиной на территории частного питомника в Ступино. Владелица хозяйства наняла двух мужчин, однако вместо выполнения обязанностей рабочие устроили застолье со спиртным.

Регионы
Нижегородская область
поножовщины
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Убью тебя, соседку и этого мальчика»: пьяница напал на детей в лагере
В американском стартапе роботов стало больше, чем сотрудников-людей
Дом как личное убежище: почему мы все больше ценим спокойные пространства
Назван самый эффективный способ по борьбе с дронами на низких высотах
Зеленского высмеяли за желание выбрать переговорщика от ЕС для диалога с РФ
Силы ПВО сбили еще 13 украинских дронов над Тульской областью
Женщина стала жертвой атаки ВСУ на Курскую область
Путин заявил, что узы дружбы ВОВ помогают строить Союзное государство
Политолог ответил, отреагирует ли Лукашенко на угрозы Зеленского
В российском городе возместят ущерб за поврежденные при атаке ВСУ авто
Конфликты на Украине и в Иране вызвали бум инвестиций в оборонный сектор
Красный Лиман оказался под колпаком российских военных
Российская «Герань» поразила хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка»
В Пакистане оценили переговоры Ирана и США
Российские моряки отработали спасение экипажа с «затонувшей» субмарины
В Госдуме оценили программу изучения арабского языка в школах
«Позаимствовали»: военэксперт о словах Зеленского про удары вглубь России
Глава «ЛизаАлерт» назвал главные причины пропажи людей
Режим ракетной опасности объявили в российском регионе
Россия замерла в минуте молчания в День памяти и скорби
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.