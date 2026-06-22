Сотрудник пырнул ножом начальника за просьбу написать объяснительную Оператор теплоузла получил семь лет колонии за нападение на мастера в Сормово

Сотрудник компании «Теплоэнерго» в Сормово Нижегородской области ударил ножом своего начальника после требования написать объяснительную записку, сообщил Telegram-канал Ni Mash. Инцидент произошел на рабочем месте во время выяснения отношений между подчиненным и старшим мастером участка.

Оператор теплопункта отсутствовал на смене в один из дней, и мастер пришел к нему с вопросом о причинах прогула, пояснил источник. Работник в ответ возмутился из-за неудобного графика, на что руководитель попросил изложить претензии в письменном виде.

После этого мужчина начал кричать, достал нож и нанес удар коллеге в область ребер и живота, пишут авторы. Прибывшие на место слесари вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего госпитализировали. Сам нападавший в ходе разбирательства заявлял, что действовал в рамках самообороны, однако суд не принял эту версию. В итоге его признали виновным в покушении на убийство и приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии.

Ранее в подмосковной Росгвардии сообщили, что обычное замечание от начальства за пьянство на рабочем месте кончилось поножовщиной на территории частного питомника в Ступино. Владелица хозяйства наняла двух мужчин, однако вместо выполнения обязанностей рабочие устроили застолье со спиртным.