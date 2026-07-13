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13 июля 2026 в 15:33

Психолог объяснил, что скрывается за уверенностью нарциссов

Психолог Горшенин: за уверенностью нарциссов скрывается недовольство собой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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За уверенностью нарциссов часто скрывается чувство собственной неполноценности, рассказал «Радио 1» клинический психолог и схема-терапевт Кирилл Горшенин. Он отметил, что с помощью самоуверенности такие люди защищаются от мира.

Грандиозность нарцисса прикрывает чернющую пустоту. И эта пустота разъедает его изнутри. Он один в своей травме, и никто никогда не узнает о ней, — рассказал Горшенин.

Психолог подчеркнул, что нарциссическая часть есть в каждом человеке — она помогает добиваться успеха и хорошо выглядеть. По его словам, соответствующий диагноз может поставить только специалист.

Ранее психолог Ольга Софьянова рассказала, что абьюзеры часто пытаются полностью контролировать жизнь своего партнера, в том числе они следят за его работой или учебой, а также финансами. По ее мнению, даже одна ссора в отношениях с применением физического насилия уже сигнализирует о реальной опасности.

Общество
психологи
нарциссизм
психология
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