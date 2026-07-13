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13 июля 2026 в 15:16

Россия в июне снизила добычу нефти

ОПЕК: добыча нефти в России снизилась на 61 тыс. баррелей в сутки к маю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия в июне 2026 года снизила добычу нефти по отношению к маю на 61 тыс. баррелей в сутки — до 8,928 млн б/с, сообщается в докладе Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), приведенном на ее сайте. В прошедшем месяце квота РФ составляла 9,762 млн б/с, учитывая все добровольные ограничения.

Отмечается, что в июне России не требовалось компенсировать сверхдобычу. В результате фактическая добыча оказалась ниже установленного плана на 834 тыс. б/с.

Добыча нефти в России ограничена сделкой ОПЕК+. С начала 2024 года по март 2025-го базовая квота РФ составляла 8,978 млн б/с. Этот показатель не учитывал обязательства по компенсации сверхдобычи, которая допускалась в период добровольных ограничений.

Ранее сообщалось о резком росте цены на нефть марки Brent до $78 (5979,48 рубля) за баррель на фоне сообщений о новых ударах США по Ирану. На момент предыдущего закрытия торгов нефть этой марки стоила $76,1 (5833,83 рубля) за баррель.

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