Адвокаты семьи Тиммы рассказали о конфликте вокруг детей

Адвокаты семьи баскетболиста Яниса Тиммы предполагают, что Анна Седокова запретила своему сыну общаться с наследником спортсмена, пишет Telegram-канал Starhit.ru. По словам семьи, раньше мальчики часто созванивались и вместе играли, однако после смерти Тиммы их общение резко прекратилось.

Я не знаю точно, запретила или нет. Но Янис подарил мальчикам два планшета: Гектору (сын Седоковой. — NEWS.ru) и Кристиану (сын Тиммы. — NEWS.ru). Они по ним часто играли в Minecraft вместе, общались. В день смерти Яниса планшет Гектора перестал работать. Она, возможно, вытащила симку, — рассказали адвокаты Тиммы.

Ранее адвокат семьи спортсмена заявила, что фото Яниса Тиммы с ножом, которое Анна Седокова использовала в качестве доказательства обвинений в домашнем насилии, является подделкой. По словам юриста, близкие Тиммы считают, что публикацией провокационного снимка певица пытается перенести негативное внимание с себя на покойного мужа.

Между тем адвокат Александр Бенхин заявил, что карьера певицы Седоковой может серьезно пострадать, если ее обвинения в домашнем насилии со стороны покойного мужа Яниса Тиммы окажутся ложными. По его словам, ситуация также может повлиять на разбирательство по наследственному делу.