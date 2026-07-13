Адвокат ответил, что может грозить Седоковой за обвинения Тиммы в насилии Адвокат Бенхин: карьера Седоковой может пострадать из-за обвинений в адрес Тиммы

Карьера певицы Анны Седоковой может серьезно пострадать, если ее обвинения в домашнем насилии против покойного мужа Яниса Тиммы окажутся ложными, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, разбирательства также могут повлиять на наследственное дело.

Родственники Яниса Тиммы действительно имеют право обратиться в суд с иском против Седоковой о защите чести, достоинства и так далее. Если они докажут свою правоту и у них будет серьезнейшая экспертиза, которая четко разберет все на пиксели и подтвердит, что фото спортсмена с ножом — фейк, это может повлиять и на наследственное дело. Также, если певица окажется нечестной, это может отразиться на ее собственной деловой репутации, на отношениях с рекламодателями и тому подобном — в принципе, это серьезные имиджевые потери, — поделился Бенхин.

Он отметил, что для привлечения к ответственности по статье 128 УК РФ «Клевета» необходимы доказательства умысла. Таким образом, по словам адвоката, в рамках гражданского дела родственники могут получить моральное удовлетворение, если докажут свою правоту, однако в уголовном деле перспективы практически отсутствуют.

Ранее адвокат семьи Тиммы заявила, что фотография спортсмена с ножом, которую Седокова использовала как доказательство обвинений в домашнем насилии, является фейком. По словам правозащитницы, близкие баскетболиста обвиняют певицу в стремлении переложить негативное внимание с себя на покойного мужа.