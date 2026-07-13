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13 июля 2026 в 14:50

Врач ответил, когда боль в животе нельзя игнорировать

Врач Логинов: длящуюся дольше двух часов боль в животе нельзя игнорировать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Если боль в животе длится дольше двух часов или заставляет искать удобное положение, ее нельзя игнорировать, предупредил врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Владимир Логинов. В разговоре с «Чемпионатом» он подчеркнул, что некоторые особенности болевого синдрома требуют немедленной консультации врача или вызова скорой помощи.

Если боль заставляет вас искать положение, чтобы стало легче, или длится дольше двух часов — ее нельзя игнорировать, — пояснил гастроэнтеролог.

Врач уточнил, что также нельзя игнорировать ощущение, напоминающее удар острым предметом, опоясывающую боль, высокую температуру и напряжение мышц живота до твердого состояния. Он призвал срочно вызывать скорую, если боли в животе возникают у беременных женщин.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что злоупотребление водой во время похудения нагружает почки и в целом вредит здоровью. Другой ошибкой в борьбе с отеками и лишним весом она назвала бесконтрольный прием мочегонных средств.

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