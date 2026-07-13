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13 июля 2026 в 14:22

Врачи извлекли из бронха мальчика свисток

Рязанские врачи извлекли из бронха мальчика пластмассовый свисток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Врачи Областной детской клинической больницы в Рязанской области извлекли из бронха десятилетнего мальчика пластмассовый свисток, сообщили на странице регионального Минздрава во «ВКонтакте». Инородное тело попало в ребенка во время игры, когда он вдохнул его.

Свисток попал в правый главный бронх. Когда мальчик дышал, был слышен характерный звук. Ребенку потребовалась срочная медицинская помощь.

В больнице ему провели бронхоскопию, в результате которой свисток извлекли из мальчика. Инородное тело не оказало тяжелых осложнений. Состояние пациента не вызывает опасений. Доктора напомнили, что с детьми нужно часто проводить беседы о правилах безопасности, особенно во время активных игр.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России начнет действовать новый профессиональный стандарт для врачей скорой медицинской помощи. В нем более широкий круг компетенций специалистов, Кроме того, документ будет отражать то, как работают бригады скорой помощи сейчас. Он также будет соответствовать современным клиническим рекомендациям.

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