Врачи извлекли из бронха мальчика свисток

Врачи Областной детской клинической больницы в Рязанской области извлекли из бронха десятилетнего мальчика пластмассовый свисток, сообщили на странице регионального Минздрава во «ВКонтакте». Инородное тело попало в ребенка во время игры, когда он вдохнул его.

Свисток попал в правый главный бронх. Когда мальчик дышал, был слышен характерный звук. Ребенку потребовалась срочная медицинская помощь.

В больнице ему провели бронхоскопию, в результате которой свисток извлекли из мальчика. Инородное тело не оказало тяжелых осложнений. Состояние пациента не вызывает опасений. Доктора напомнили, что с детьми нужно часто проводить беседы о правилах безопасности, особенно во время активных игр.

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