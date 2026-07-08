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08 июля 2026 в 12:34

Перестала возиться с медовиком — пеку «Молочную девочку» на сгущенке: коржи всегда удаются, а крем — тающий

Фото: D-NEWS.ru
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Беру сгущенку, яйца, муку и сливки — и за час готовлю торт «Молочная девочка», который покорил интернет своей нежностью и простотой. Секрет его в тонких, как бумага, коржах на сгущенном молоке, которые выпекаются за считаные минуты, и воздушном сливочном креме. Никакой сложной техники, никаких редких ингредиентов — только сгущенка, мука, яйца, сливки и немного терпения.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 500 г сгущенного молока, 3 яйца, 200 г муки, 80 г сливочного масла, 15 г разрыхлителя; для крема — 500 мл жирных сливок (от 33%), 2–3 ст. ложки сахарной пудры или 150 г сгущенки.

Замешиваю мягкое тесто из сгущенки, яиц, муки и разрыхлителя. Раскатываю или размазываю его тонким слоем на пергаменте и выпекаю коржи 5–7 минут при 170–180 °C. Получается стопка тончайших, нежных коржей. Для крема взбиваю охлажденные сливки с сахарной пудрой или сгущенкой до устойчивых пиков. Собираю торт, обильно промазывая каждый корж кремом, даю ему пропитаться в холодильнике. Получается обалденная вкуснятина: нежные, пропитанные коржи и воздушный сливочный крем — идеальный десерт к чаю или кофе.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот торт — даже те, кто равнодушен к десертам, просили добавки! Коржи получаются нежнейшими, а крем тает во рту. Кстати, можно добавить в крем маскарпоне или сметану для разнообразия.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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