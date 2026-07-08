В Петербурге разработали генную терапию для онкобольных

В Петербурге разработали генную терапию для онкобольных

Специалисты НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой в Санкт-Петербурге разработали геннотерапевтический препарат для лечения сложных форм рака, сообщает «Петербург2». Лекарство предназначено для пациентов, которым не помогают стандартные методы лечения.

Метод основан на использовании собственных клеток пациента, модифицированных для борьбы с опухолью. Новый препарат позволяет добиться ремиссии у 30–40% больных с лимфомами и лейкозами.

Новый способ вызывает более мягкий иммунный ответ, снижая риск осложнений. В дальнейшем технология может быть внедрена в других гематологических центрах страны.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новая вакцина от рака сделана на очень высоком уровне и является вершиной генетической инженерии. Он отметил, что препарат создается индивидуально для конкретного человека.