Госдума ужесточила требования к рабочим мигрантам

Госдума на планерном заседании одобрила закон, обязывающий иностранных работников обеспечивать себя и иждивенцев на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом, сообщает РИА Новости. Закон также вводит механизм контроля за доходами мигрантов.

Согласно документу, вводится система контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут предоставлять МВД данные о заработках иностранцев через интервалы в три, шесть, девять и 12 месяцев. Социальный фонд будет передавать информацию о трудовой деятельности иностранных граждан. В случае если доходы мигранта окажутся ниже установленного порога, его трудовой договор будет считаться расторгнутым, а срок законного пребывания в РФ сократится.

Новая норма устанавливает, что срок временного пребывания детей мигрантов будет продлеваться на период действия патента родителя, но не более чем до достижения 18 лет, при условии уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ с учетом каждого ребенка. После совершеннолетия ребенок обязан либо покинуть страну в течение 30 дней, либо подать заявление на патент и внести соответствующий авансовый платеж.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в РФ вырастет количество статей, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта. Перечень правонарушений дополнят дискриминация и неповиновение законному распоряжению или требованию пограничников.