Троих жителей Кузбасса осудили за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей

В Кемеровской области троим сотрудникам коммерческой компании — начальнику, его заместителю и главному инженеру — вынесли приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет VSE42.RU со ссылкой на СК России. Фигуранты присвоили средства на сумму свыше 9 млн рублей.

По данным следствия, с февраля 2024 года по март 2025 года руководители действовали по единой схеме: они заранее договаривались о размере премий для сотрудников, а затем требовали возвращать часть полученных сумм. Суд арестовал деньги и имущество фигурантов на сумму более 40 млн рублей.

Начальника и главного инженера приговорили к четырем годам условно и четырем годам испытательного срока. Заместитель руководителя получил три года условно и аналогичный испытательный срок. Помимо этого, всех осужденных обязали выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей.

Ранее бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Чиновник возглавлял ведомство с 2009 года по 2023 год и постоянно подвергался критике со стороны контролирующих органов.