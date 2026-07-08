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08 июля 2026 в 15:32

Россиянина осудили за переход на сторону противника

Воевавшего за ВСУ жителя Крыма осудили на 13,5 года за госизмену

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Верховный суд ДНР приговорил воевавшего за ВСУ жителя Крыма к 13,5 года колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Его признали виновным в госизмене в виде перехода на сторону противника.

В закрытом судебном заседании суд приговорил подсудимого к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Суд установил, что житель Алушты Юрий Кудреватых после получения российского гражданства в сентябре 2019 года выехал на Украину. В конце апреля 2024 года он был призван на военную службу в ВСУ, прошел обучение, после чего его направили на боевые позиции. Там он участвовал в боевых действиях против ВС РФ вплоть до 21 апреля 2025 года.

Ранее пресс-служба ЦОС ФСБ РФ заявила, что жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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