За все время проведения специальной военной операции ни один российский танк или боевой самолет не оказался в Европе, откуда в РФ продолжают лететь тысячи ракет и БПЛА, заявила российская журналистка Маргарита Симоньян в интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кеппелю. По ее словам, которые передает RT, Россия не несет никакой ответственности перед Европой.

Скажите, пожалуйста, за эти пять лет хоть одна российская ракета полетела куда-нибудь в Европу? Нет. Скажите, пожалуйста, хоть один российский танк поехал куда-нибудь в Европу? А сколько европейских ракет, танков, самолетов за все это время полетели, поехали, прилетели в Россию? Тысячи. Россия пальцем не трогала Европу, это Европа посылает нам свои танки, самолеты, ракеты, беспилотники, — отметила она.

Симоньян подчеркнула, что у Киева никогда не было своего дальнобойного оружия и спутниковой разведки для атак на чужую территорию. Европа продолжает оказывать существенную помощь Украине, заметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Америка передаст Украине лицензию на производство зенитных ракетных систем Patriot. Он также назвал это хорошей новостью.