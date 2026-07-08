Названы способы не испортить украшения в отпуске на море

Директор по разработке нового продукта SOKOLOV Елена Ракутина посоветовала снимать украшения перед нанесением солнцезащитных средств, чтобы избежать образования пленки на металле и камнях. В беседе с NEWS.ru она отметила, что также важно убирать бижутерию и ювелирные изделия перед купанием.

Главное правило во время отпуска на море — снимать украшения перед купанием. Морская соль и хлорированная вода оседают на металле, попадают в застежки, крепления камней и мелкие декоративные элементы. Из-за этого серебро может темнеть быстрее, а золото — постепенно терять блеск. Солнцезащитные средства тоже лучше наносить без украшений. Масла для загара и плотные текстуры SPF оставляют на металле и камнях тонкую пленку, из-за которой изделие быстрее теряет аккуратный вид. В первую очередь это заметно на кольцах, браслетах, цепях и украшениях с прозрачными вставками, где налет может приглушать блеск, — пояснила Ракутина.

По ее словам, серьезную опасность для деликатных изделий представляют и перепады температур, возникающие при контакте с холодной водой после горячего песка или прямых солнечных лучей. Она отметила, что такой контраст губителен для натуральных камней, эмали и жемчуга.

На пляже украшениям может навредить песок. Его частицы забиваются в застежки, шарниры, звенья цепей и места крепления камней, а при трении оставляют мелкие царапины на поверхности металла. Особенно уязвимы браслеты, кольца, серьги с подвижными элементами и украшения с высокими кастами. Отдельного внимания требуют перепады температуры. Холодная вода, горячий песок и активное солнце создают резкий контраст, который плохо переносят некоторые натуральные камни, эмаль, жемчуг и изделия с покрытием. Такие украшения лучше оставить для вечерних выходов, а днем — хранить в футляре, — заключила Ракутина.

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